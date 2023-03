Ludmilla perde processo de racismo que movia contra Marcão do Povo

A cantora foi derrotada na justiça no processo penal que movia contra o apresentador do SBT há 6 anos

Em janeiro de 2017, a cantora moveu um processo contra o apresentador após ter sido chamada de “pobre macaca” pelo mesmo valor durante o quadro “A Hora da Venenosa” do programa “Balanço Geral DF”. E mesmo com toda essa polêmica, a apresentador foi contratado meses depois, após a demissão da Record Brasília para apresentar o “Primeiro Impacto, programa matinal do SBT.

Cantora Ludmilla ainda pode recorrer da sentença. (crédito da foto: reprodução)



No dia 20 de março de 2023, a sentença que foi publicada pelo juiz somar Dantas Lima, da 3ª Vara Criminal de Brasília, que julgou como improcedente a ação penal pelo crime de injúria e assim o apresentador Marcos Paulo Ribeiro Morais, vulgo Marcão do Povo, foi absolvido.

Será que dona Ludmila irá recorrer da sentença? Vamos aguardar os próximos capítulos.