Ludmilla pede ajuda para recuperar mala perdida: “Coisas caras”

Cantora usou as redes sociais para pedir para acharem o senhor Robson que foi embora com suas coisas

Ludmilla contou com a ajuda dos seus fãs para tentar recuperar uma mala que trouxe de fora do país para o Brasil cheia de bolsas e botas de marca, “coisas caras”, como ela mesma diz. A mala era do influenciador Kaique Brasileiro, que lidera o seu time de marketing, mas dentro estava recheada de itens da poderosa.

“Ontem a noite o Kaique chegou no Rio de Janeiro durante a noite e o senhor Robson, provavelmente por algum engano ou pressa, acabou indo embora com a mala dele, que estava no porta-malas e tem algumas coisas minhas dentro dessa mala. Eu preciso entrar em contato com o senhor Robson urgente, quem tiver notícias chama o Kaique”, contou Ludmilla.

Kaique ainda disse que o motorista foi embora sem abrir o porta malas. “Me deixou no hotel e foi embora com a minha mala no porta-malas. Fiquei esperando ele abrir e ele simplesmente foi embora. Todas roupas que eu trouxe pro Brasil lá dentro. Todas. Bolsa, bota, um monte de coisas caras”, denunciou o influenciador.