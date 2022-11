Ludmilla ganha Grammy por Numanice 2

Cantora agradeceu aos fãs e ofereceu o troféu aos fãs brasileiros

Avisa que é ela! Ludmilla colocou o seu vestido nada básico vermelho e conquistou o seu Grammy na noite de ontem (17). A musa levou a famosa vitrolinha na categoria ‘Melhor Álbum de Samba/Pagode’ pelo seu maravilhoso trabalho com o Numanice 2. No seu discurso ela retoca que o trabalho foi todo pensado por ela e faz oferecimento do prêmio para os fãs brasileiros.

“Eu sou Grammy Winner porr*. Numanice 2 ganhou um Grammy. Obrigada Deus”, escreveu Lud no Twitter.

E não parou por aí, porque a musa ainda disse que foi muito respeitada por suas raízes. “Sabe o mais foda de tudo isso? Eu tô chegando em lugares que eu nunca imaginei, mesmo não falando espanhol ou qualquer outra língua. Eu tô sendo respeitada pelas minhas raízes e pela minha essência. Isso não tem preço nem prêmio nenhum que pague!”, disse.