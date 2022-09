Lúcio Mauro Filho fala sobre briga com pai após aceitar salário de R$1.200

Ator participou do podcast ‘Papagaio Falante’ e contou a história da desavença com o pai

Essa é para fazer inveja nas minhas fofoqueiras desempregadas. Aloca! Lúcio Mauro Filho participou do podcast ‘Papagaio Falante’ e não deixou de comentar sobre uma treta que teve com seu pai diante a uma proposta abaixo do valor para fazer o antigo ‘Zorra Total’.

“Eu ganhava R$ 1,2 mil no ‘Zorra’. Eu queria morar com a Cíntia, ela ganhava dinheiro, mas não era de carteira assinada. E para a gente alugar apartamento, alguém precisa estar trabalhando […] Ele ficou duas semanas sem falar comigo. Ele disse: ‘Idiota! Tu és um imbecil’, contou o intérprete de Tuco em ‘A Grande Família’.

Vale lembrar que Lúcio estreou no programa humorístico em 1999, não deixando de lembrar da boa relação que tinha com o pai. “Eu aprendi tudo com o meu pai, mais do que ser um artista, eu aprendi com o meu pai a ser um humano humilde”, disse o ator.