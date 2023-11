Luciele Di Camargo conta que não volta à TV por causa dos filhos: “Não consigo me desprender”

A atriz abriu seu coração e falou sobre a carreira e os filhos após um afastamento apoteótico da TV

Depois do nascimento dos filhos, Luciele Di Camargo saiu da TV e foi direto para a maternidade se abdicando da carreira de atriz. Em entrevista ao canal A Mãe Tá Off, no Youtube, ela contou detalhes sobre sua vida profissional e pessoal, como mãe das filhas, Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de 8. Vale ressaltar que os filhos são frutos do casamento com Denílson.

“Às vezes me chamam para fazer testes, mas nunca fui, porque eu não consigo me desprende”, disse ela, e completou: “Mas eu não consegui ver qualquer oportunidade como mais atrativo do que ficar em casa cuidando da minha filha, vivendo os pequenos e grandes momentos dela”. O último trabalho dela na TV foi na novela Bela, a Feia, de 2009.

Ela ainda fala sobre sua união: “Nós nos casamos, a Maria Eduarda estava para nascer e ele continuava indo à casa dos pais todos os dias. Ele saía do trabalho, ia direto para lá e voltava de banho tomado”, contou, e continuou: “Certo dia, cheguei para o Denilson e disse: “Eu não preciso disso. Sou mulher para ter minha filha sozinha. Ou você vai lá e busca todas as suas coisas e muda esse seu roteiro e esteja aqui ou você vai e não precisa mais volta”.