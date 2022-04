Luciano, Larissa e Vyni se encontram no Camarote MAR

Ex-BBBs curtiram o carnaval ao lado da musa do camarote, Nicole Bahls

Quero dizer que amo carnaval, e vai ter muito kikiki dessa festa linda que o Brasil faz. O encontro dos ex-BBBs aconteceu ontem (21) no Camarote MAR. Luciano, Larissa e Vyni foram clicados ao lado da musa do camarote Nicole Bahls, que estava deslumbrante de linda, como sempre.

O Camarote MAR está dando o que falar e não é de hoje. Além de ser palco de grandes famosos, o camarote fica ainda mais especial, porque tem uma vista privilegiada com 60 metros de frente, sendo a maior varanda da Marquês de Sapucaí. O negócio é babado minha gente.

Larissa e Nicole Bahls curtem de Camarote MAR (Foto: Reprodução)

E não para por aí. O projeto arquitetônico é assinado por Giorgio Kubrusly Skiba, cenógrafo responsável por produções da Rede Globo. A decoração foi inspirada na natureza e nos encantos do Rio, então imaginem o ambiente lindo que foi criado para receber todos os convidados.

Ah, o espaço ainda separou surpresas para os convidados presentes, com a presença ilustre de Péricles, Ferrugem, Mumuzinho, Atitude 67, Monobloco e Bateria da Viradouro, além de DJs fortes na cena carioca como Cix e Giordanna Forte. Não dá para perder esse carnaval em grande estilo.

“Eu, como Embaixadora do Camarote Mar, desejo que todos se divirtam com muita responsabilidade e que aproveitem a festa”, disse a musa do Camarote, Nicole Bahls. Pode deixar minha musa, vamos curtir muito esse carnaval com MAR.

Depois dessa só tenho uma coisa a dizer: Priscila Coellen, me convida para o Camarote MAR? Deixa eu fazer parte desse team de peso do seu camarote.