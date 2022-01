”Essa fala vindo de uma pessoa como a Jade é contraditória”, dispara Luciano sobre Picon

em entrevista no Mais Você, o primeiro eliminado se chateia com as falas de Jade Picon sobre ele. Confira no site:

Em entrevista no Mais Você, o primeiro eliminado se chateia com as falas de Jade Picon sobre ele O primeiro eliminado do BBB22, Luciano Estevam participou do programa ‘Mais Você’ e tomou café da manhã com Ana Maria Braga. Ao ver um vídeo de Jade Picon criticando a sua excessiva vontade de ser famoso, o moço disparou: “Essa fala, vindo, principalmente, de uma pessoa como a Jade que tem milhões de seguidores na internet, fica ao meu ver, contraditória”. Reprodução: TV Globo “Se ela alcançou onde o Luciano quer chegar, ela poderia ter dito: ‘cara, quer um conselho? Eu já cheguei aqui, aproveitei, trabalhei e fiz meu público’, então seria ideal de uma pessoa como ela, do patamar dela, me dar um conselho”. Claramente achando que Jade é coach de direcionamento de fama né? Leia também Juliette leva parceria com Samsung à sério e se recusa pegar em IPhone de Fãs O Luciano comentou no Mais Você sobre as falas da Jade, em relação à ele querer ser famoso #BBB22 pic.twitter.com/jeozOrv86D — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) January 26, 2022 Luciano ainda disparou que o que Jade fez foi se afastar dele, mesmo ele tentando se aproximar e falar sobre a profissão dela de influenciadora que já acompanhava. Ixi, acho que alguém pegou ranço da irmã de Léo Picon…