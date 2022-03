Luciano Huck reforma restaurante da família de Vyni, ex-BBB22

Restaurante ‘Pirão de Costela’ passará por uma reforma no ‘Domingão do Huck’

As vendas no restaurante da família de Vyni vão de vento em poupa, mas a aparência do restaurante não condiz com tamanho sucesso. A simplicidade ainda é a principal essência do restaurante. Ontem, quinta (17) foi gravado o episódio em que Luciano Huck reforma o restaurante do cearense.

Restaurante ‘Pirão de Costela’ no Crato (Foto: Reprodução)

A reforma promete mudar ainda mais a vida da família, que faz do restaurante sua principal fonte de renda, e desde que Vyni entrou para o BBB22 as vendas aumentaram, sendo necessário contratar mais funcionários para realizarem o atendimento.

De acordo com Andre Romano, do Observatório da TV, o ex-BBB não sabia de nada e vai descobrir sobre a reforma no meio das gravações. Surpresa real, do jeito que a gente gosta, mas será que ele vai ser forçado? Espero que não.

Fachada do restaurante da família de Vyni no Ceará (Foto: Reprodução)

O carro chefe da casa é o pirão de costela, que é preparado pela avó do ex-BBB com muito carinho, de acordo com Cícero Fernandes, pai de Vyni. O restaurante é localizado na cidade de Crato, no Ceará.

Aberto há 31 anos, o proprietário, Cícero, conta que nunca tinha visto tamanha movimento desde a entrada do filho para o Big Brother Brasil. De acordo com ele, pessoas de outros estados vinham conhecer o local e provar a iguaria.