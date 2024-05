Luciano Camargo oficializa carreira gospel e entrega: “Revelação de Deus”

Se um dia alguém dissesse que Luciano Camargo deixaria o sertanejo para cantar gospel, eu desacreditaria, mas já é um fato entre nós. O cantor oficializou a sua carreira no mundo da música gospel e acaba de lançar o clipe de ‘Terra Fértil’.

Em entrevista à CARAS Brasil, o irmão de Zezé Di Camargo (61) conta que recebeu uma revelação de Deus para deixar seu antigo segmento. “[Ele] vai revelando as coisas em nossas vidas todos os dias. É que antes da conversão, a gente não tem essa sensibilidade. Eu passei a ter essa sensibilidade”, diz o artista sobre sua demora em perceber seu caminho na música.

“Vamos dizer assim, que Deus me conduziu pra ouvir um louvor de Fabiano Anastasio em 2021. Ouvindo esse louvor, eu cheguei até o compositor, Dennis Souza, e indo até a rede social dele, eu conheci um pedacinho de Terra Fértil. Quando eu ouvi Terra Fétil pela primeira vez, como eu disse, foram apenas algumas palavras daquilo que ele postou. E depois ele me mandou a letra inteira, gravando a letra que foi logo em seguida, fiz uma produção, um arranjo. Isso foi em 2021, não foi agora”, conta.

“Vendo tudo isso, eu vejo que Deus me transformou de uma terra seca, por mais que. A minha vida toda tenha sido de grandes vitórias, vitórias essas pela graça de Deus eu tive junto com meu irmão, mesmo assim eu era terra seca porque eu não tinha fruto gerado e colhido do Espírito Santo e hoje eu tenho então vamos dizer, Deus nos revela todos os dias, Ele revela algo diferente nós temos que estar atento, então posso dizer sim que Terra Fértil hoje é uma revelação”, conclui.