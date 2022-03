Luciana Gimenez já pensou em abrir conta no Only Fans para seus pés

Apresentadora revela que “ganharia grana, mas seria julgada”

Olha só, hein, os pés da girafinha não são tão feios assim, e eu acredito que muita gente pagaria para ver. Se fosse você, Luciana, pensaria melhor nessa grana, a nova geração tem comprado mansões com a bufunfa.

Em gravação para o podcast ‘Ticaracatica’ a apresentadora, Luciana Gimenez revelou que já pensou em abrir uma conta no Only Fans para vender o famoso “pack de pés”. A apresentadora diz que ganharia uma boa bufunfa, mas desistiu da ideia por causa do julgamento que sofreria.

“Estava brincando outro dia. Queria fazer um Only Fanz e botar só meu pé, mas o povo caiu em cima de mim, não posso fazer Only Fans nem do pé, que se fizer já vão me julgar”, contou a apresentadora.

A morena é julgada desde sua gravidez com o cantor Mick Jagger, um Only Fans seria uma bomba para quem já tem o pé atrás com a apresentadora, né? Já eu acho que a gata tem mesmo que aproveitar os pezinhos para ganhar uma boa grana.

Luciana não economizou nos elogios para seu pé: “Eu ia ganhar uma grana, porque meu pé é tão bonitinho”, contou a apresentadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gimenez conta que abandonou a ideia pelo julgamento do público: “No mundo que não pode julgar ninguém você é julgada por causa de um Only Fans do pé”, ironizou.

Poxa, Luciana, podia pelo menos deixar a gente na vontade (risos).