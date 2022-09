Luciana Gimenez fala sobre assalto que sofreu na Europa

Antes que a polícia chegasse, a apresentadora deu um baita de um sermão na garota.

Em entrevista ao podcast da CNN Brasil, No Lucro, que é apresentado por Leandro Munhós, a modelo e apresentadora Luciana Gimenez contou sobre o assalto no qual ela foi vítima, em Londres.

O furto foi praticado por duas meninas, uma de 15 e a outra de 16 anos, enquanto a apresentadora pagava uma compra que acabara de realizar, utilizando o celular. No crime, foi levado um pacote de libras antigas, as quais Luciana estava levando ao banco para trocar.

Ao perceber o que estava acontecendo, Luciana conta que saiu correndo e gritando “Ladra! Ladra! Pega ladrão!”.

Mesmo tendo conseguido segurar uma das envolvidas no crime, a que estava com o dinheiro que foi roubado de Luciana fugiu. Ela conta que, devido a menor idade, a polícia lhe relatou que as infratoras sairão impunes.

A modelo também relatou que, enquanto esperavam a chegada da polícia, ela deu um sermão na garota que conseguira pegar. “Meu, você acha que vai ser o que da sua vida assim? Você acha que assim você vai continuar bem?”.

Confira abaixo o trecho completo do podcast.