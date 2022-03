”Tive vários momentos de abuso, faço uma lista de 20”, declara Luciana Gimenez

Apresentadora conta que sofria abuso de pais de suas amigas quando era jovem

Em entrevista para o podcast ‘Ticaracaticast’, apresentado por Marcos Chiesa e Carioca, Luciana Gimenez contou que já sofreu mais de 20 abusos quando era jovem pelo pai de suas amigas. A apresentadora nunca deixou as histórias do seu passado em evidência, mas com a pandemia ela sentiu que era o momento de mostrar suas fragilidades.

“Tive vários momentos de abuso, pais das minhas amiguinhas tentando me agarrar. Desde criança, faço uma lista de 20”, contou Luciana para os apresentadores.

A apresentadora contou que sentiu necessidade de se conectar com as pessoas contando suas fragilidades. “As pessoas querem você de verdade, não querem só uma pessoas que não consigam conectar, é o momento que você tem que mostrar suas fragilidades para se conectar com as pessoas”, declarou Gimenez.

Luciana Gimenez conta que sofreu abuso na infância (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que a morena sempre foi muito discreta diante ao seu passado e nunca deu entrevistas que revelassem a verdadeira Luciana com suas fragilidades e as dificuldades da vida.

“Chegou num ponto que eu nunca dei uma entrevista, nunca falei da minha vida, de nada, ninguém sabia de nada, fui vítima várias vezes, mas nunca quis me vitimizar”, disse Gimenez.

A musa ainda conta que as pessoas acreditavam que sua vida fosse de filme, porém não é bem assim, como ela mesma disse, é muito grata por tudo que aconteceu, mas já passou por muita coisa longe das câmeras.