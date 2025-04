Lúcia Alves foi internada em hospital da zona sul do Rio por conta de uma pneumonia

Gente, estou aqui fazendo a lista de comes e bebes para receber meus convidados para um belíssimo jantar que irei preparar para hoje á noite, quando recebo uma mensagem de uma das minhas fofoqueiras sobre Lúcia Alves.

Acontece que a atriz de “O Cravo e a Rosa” está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro, em estado grave desde segunda-feira (14). Desde 2022, Lúcia enfrenta um tratamento contra um câncer no pâncreas.

Segundo a assessora da atriz, Sônia Moreira, ela começou a passar mal neste último domingo (13), com muita falta de ar. Ela e a filha da atriz, Renata Alves Schlesinger acionar o Samu e a atriz foi encaminhada para o Espaço no Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde recebeu oxigênio. Lá, a equipe médica realizou o trâmite para a transferência a um hospital particular.

“A artista estava em sua residência quando começou a passar mal. No mês de março, ela teve uma infecção urinária, mas foi para o hospital, tratou e recebeu alta médica. Depois, ela foi internada com um quadro de pneumonia, tomou antibiótico e recebeu alta. Neste domingo, ela apresentava bastante falta de ar. Por isso, não teve jeito. O estado geral dela foi piorando”, comunicou a assessora da atriz.

Segundo ela, Lúcia continua intubada e sedada desde o dia da internação:

“É um quadro grave pelas complicações do câncer de pâncreas. Desde a descoberta do câncer, ela faz quimioterapia, mas em janeiro precisou de uma pausa. O tratamento seria retomado nesta terça-feira (15), mas, como ficou doente, não houve o retorno. Ela sobrevive com qualidade de vida fazendo a quimioterapia.”