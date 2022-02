Lucas revela que, se for líder, indica Tiago Abravanel

O neto do Sisi está na mira do affair da Eslovênia e o Brasil agradece

De “planta”, Lucas Bissoli tem é nada! Durante a festa da líder da semana nesta quarta-feira, (16), no ‘BBB22’, o participante já avisou a Gustavo que caso seja líder hoje (17), indicará Tiago Abravanel ao paredão.



Lucas conversa com Gustavo sobre suas opções de voto

O rapaz da piscadinha disse ao bacharel em Direito, que está esperto com Abrava há tempos. Pois o participante lhe tirou uma plaquinha em uma ‘Prova do Anjo’ e deu voto aberto nele, por isso que ele o indica caso seja líder. E detalhe: Gustavo disse que Abrava está na sua reta também, pois é muito querido pela casa e demorará a ir ao paredão por esse motivo.

"Se eu for líder… Sabe aquela pessoa que não vai? é ela." Lucas afirmando para Gustavo que Tiago seria sua opção de voto.#TimeBissoli #BBB22 pic.twitter.com/3KULg6qHfk — Lucas Bissoli 🏄🏼‍♂️ (@LucasBissoli_) February 17, 2022

Os dois também conversaram sobre Natália, Eslovênia e Jessilane. O ex ‘Casa de Vidro’ já deixou claro que votaria em Eslô, mas Lucas tentou mudar seu posicionamento. Ele revelou que quer proteger ambas, por isso votaria em Jessi se fosse preciso. Gustavo rebateu dizendo que o participante transita muito bem pelos dois lados e que não falaria de jogo com a bióloga — e sabemos por que né? Fofoqueira coitada… Além do mais, Lucas acha que Brunna não é forte jogadora.

Como vocês sabem Gustavo chegou já prometendo e uma das primeiras pessoas q ele botou pra jogo foi Eslô. Sendo assim Lucas já foi em ação e mesmo escutando o Gustavo falar da Jessi ele ainda completou dizendo em querer fechar só com a Naty e se for preciso votar na Jessi #bbb22 pic.twitter.com/E2LHb8Yohu — Jessi Alves HQ (@jessialveshq) February 17, 2022

Gustavo diz ao Lucas sobre sua movimentação no queridômetro, sobre o voto em conjunto com Larissa na Brunna e sobre Bárbara / Lucas acredita q Brunna não seja forte aqui fora #bbb22 pic.twitter.com/jY1IZlUlWF
February 17, 2022

É gente, os loirinhos estão para jogo e a visão de Lucas sobre os participantes é maravilhosa. ‘Tô admirada…