Lucas Souza nega ter transado com Liziane: “Como que a pessoa se expõe ao ridículo dessa maneira?”

O militar faz um longo desabafo em seu instagram e nega o que foi dito pela ex-fazenda, em podcast.

Socorro, essa história está mais movimentada que novela mexicana. Quem vocês acham que está falando a verdade? Após todo o bafafá que contei para vocês hoje, envolvendo o pronunciamento da ex-fazenda Liziane, a respeito de seu envolvimento com o militar e ex-marido da cantora Jojo Todynho, Lucas Souza, ele utilizou os seus stories para fazer um longo desabafo.

Dentre os assuntos que ele abordou em seu desabafo, o militar afirmou que não transou com a ex-fazenda, conforme ela teria contado no podcast. “Eu fui exposto, né? Cara eu só posso falar uma coisa, eu não transei com ninguém.“

Além de afirmar que não transou com Liziane, Lucas continua: “Gente do céu, como que a pessoa inventa isso, cara? Meu Deus do céu! Como que a pessoa se expõe ao ridículo dessa maneira?”.