Lucas Pizane é o terceiro eliminado do BBB24

O brother recebeu apenas 8,35% dos votos a favor de sua permanência na disputa do prêmio milionário.

É minha gente, o sonho de ser o vencedor do BBB24 chegou ao fim para mais um dos participantes do reality. Na noite de ontem (15), eu estava na casa de uma das minhas melhores amigas, na Barra, para assistir a terceira eliminação da da 24ª edição do Big Brother Brasil.

A disputa pela permanência no programa estava sendo enfrentada por Beatriz, Davi e por Lucas Pizane, que infelizmente foi o eliminado da noite, com apenas 8,35% dos votos a favor da sua permanência na disputa pelo prêmio milionário.

A eliminação de Pizane acabou abalando bastante as estruturas da casa mais vigiada do Brasil, principalmente, com o emocional de seus aliados, como Rodriguinho, Nizam e Vanessa Lopes.