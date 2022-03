Lucas ganha 10 mil reais em prova e Pedro Scooby dá aquela cutucada de leve…

O surfista não perdeu a chance de falar o que estava engasgado sobre a ganância do rapaz

Ao final da ‘Prova do Líder – Amstel’ nesta quinta-feira, (17), a dupla vencedora Arthur Aguiar e Lucas teve que decidir quem ficaria com a liderança e com 10 mil reais. Claro, que foi difícil decidir quem ficaria com a liderança já que Lucas está na reta do paredão, mas o Barão do Protetor Solar ficou com o dinheiro.

Scooby, que não é bobo nem nada, aproveitou a chance para dar aquela criticadinha com uma bela cutucada em Lucas né? “Aí mais dez continho no bolso hein pai? Já está juntando bastante dinheiro hein?”, disparou o surfista, deixando Lucas sem graça. A internet repercutiu, claro!

“Mais 10 contin no bolso hein pai, já tá juntando um dinheiro” – Scooby para Lucas 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — L.Miranda ᶜʳᶠ 🚩🏴 (@LucasMiranda_98) March 18, 2022

KKKKKKKKKKK scooby é mt engraçado mano — OCTACAMPEÃO 🔴⚫️ (@Yuriimoraess_) March 18, 2022

Para quem não se lembra, ele revelou na discussão de domingo, (13), que só ficou até o final na ‘Prova do Líder’ por causa dos vinte mil reais em compras na Americana. Agora dá para comprar bastante protetor solar sem precisar pegar o da despensa hein Lucas? Cala-te boca…