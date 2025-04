Lucas Guimarães vira piada ao usar tênis gigante da Balenciaga, avaliado em R$24 mil

À la Patati e Patatá? Amores, estava rolando a timeline do X, quando me deparei com um calçado mega cafona usado pelo queridíssimo Lucas Guimarães. Amigo, quem te convenceu a sair com isso nos pés? Horrendo demais. Os internautas que o digam… Mas pela ‘piada’, creio que valeu a pena.

Acontece que o apresentador e marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães repercutiu na web após protagonizar um momento inusitado usando sapatos gigantes. O comunicador foi visto usando o tênis Platform Sneaker, da Balenciaga, e virou alvo de piada entre os internautas.

”Eu nunca usei ele. Achei que combinou comigo, não sei se é porque gosto de sapato alto. Será que o povo vai me julgar? Quem só pode me julgar é Deus”, comentou Lucas Guimarães.

O tênis Platform Sneaker, da Balenciaga, é avaliado em R$24 mil (Divulgação)

Avaliado em R$24 mil, o calçado usado por Lucas foi um presente da cantora Manu Bahtidão à seu marido no início de março. Inspirado no movimento urbano, o tênis gigante tem o solado composto por 16 cm de altura e detalhes de couro desgastado, sugerindo uma estética vintage.

Lucas Guimarães vira alvo de chacota após usar tênis gigante (Reprodução)

Por outro lado, os internautas não perdoaram o calçado enorme do apresentador do ‘Eita! Lucas’, fazendo piadas e ridicularizando o artigo de luxo.

“Só faltou o resto da fantasia de fofão da carreta furacão, porque o tênis é na mesma vibe”, escreveu um usuário do X.

“Medonho… O andar fica todo prejudicado. tênis projetado para tirar dinheiro de otária mesmo”, comentou outro.

“Patati e Patata tinham um desses, e ninguém falava que era esse preço”, disparou um internauta.