Lucas Guimarães fala sobre crise no casamento com Carlinhos Maia: “Não tá sendo fácil manter nosso amor vivo”

O influenciador abriu o seu coração ao falar que ele e o marido estão passando por momentos difíceis em seu casamento.

Minha gente, no início desta semana trouxe para vocês um pronunciamento do influenciador Carlinhos Maia, falando sobre a crise matrimonial que ele está enfrentando com o seu marido, o também influenciador Lucas Guimarães, porém, essa foi a vez de Lucas falar sobre o assunto.

Através das suas redes sociais, o apresentador do PodCats confirmou a crise que está vivendo e ressaltou que, assim como outros milhões de casais, ele e Carlinhos não são perfeitos, e revelou parte das dificuldades que eles vêm enfrentando.

“Sim, eu e Carlinhos estamos mais uma vez em crise, isso é normal entre os casais normais, não aqueles que se dizem ‘perfeitos’. Isso não existe. Quem disser é porque tá mentindo e tá aí uma coisa que não gostamos é mentir pra vocês por nada nesse mundo”, afirmou o influenciador, que continuou: “A gente tem passado por muita coisa juntos, tem muita coisa nova pros dois, muitos sentimentos envolvidos entre os dois. Não tá sendo fácil manter nosso amor vivo como antes”.