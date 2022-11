Lucas Guimarães conta que já usou calcinha e que não gosta de sexo a três: “Sou guloso”

Ex-marido de Carlinhos Maia soltou o verbo sobre sua vida sexual e ainda revelou que na relação um quis realizar o fetiche do outro

Lucas Guimarães soltou o verbo na entrevista do ‘PodCats’ com Mc Loma e as Gêmeas Lacração. O ex-marido de Cralinhso Maia cpontou detalhels sobre sua vida sexual, deizendo que jpa usou calcinha e que nçao gosta de sexo a três, porque é muioto guloso para dividir. Pai amado… Que delícia!

O muso ainda dissse que não gosta de dividir nada que é seu na hora H e cancelou as chances de sexo a três. “Não gosto porque eu sou guloso, não gosto de dividir na hora”, disse.

“Já usei calcinha, não sempre. Quem é casado há muito tempo, um quer realizar o fetiche do outro”, disse Lucas para Loma e as Gêmeas que contaram que já deram calcinha de presente para um amigo apimentar o relacionamento.