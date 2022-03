Barão da Sinceridadezinha: Lucas dispara críticas aos ex colegas do ‘BBB22’ e revela futuro com Eslovênia

O Barão esteve presente no ‘A Eliminação’ nesta quarta-feira, (30)

Eita que o Lucas saiu afiado do ‘BBB22’! Nesta quarta-feira, (30), ele foi o convidado de honra do programa ‘A Eliminação’ no Multishow com Ana Clara e Bruno de Luca e não poupou palavras viu?

Primeiro, ele participou da dinâmica ‘Fogo no Saquinho’ no qual tinha que escolher alguns adjetivos para o ex colegas de confinamento. Pois muito que bem! Arthur Aguiar foi o primeiro “alvo” do Barão que o deu “nota de três reais”, ou seja, falso. “Vai ser muito difícil, porque falso é muito forte. Eu vou dar pro Arthur”.

O Lucas deu o emoji 'nota de 3 reais' para o brother Arthur 👀 #BBBAEliminação #BBB22 #RedeBBB LUCAS NO MULTISHOW pic.twitter.com/J9SYrls5L1 — Multishow (@multishow) March 31, 2022

Ao Gustavo coube o adjetivo “tóxico” e Lucas explicou: “É pelo fato dele querer colocar ideias nas cabeças das pessoas e colocar o jogo acima de qualquer outro tipo de relação. Só não sei até quando, porque para ele depende muito do jogador lá dentro para ele ‘peitar’”. VISH!

E você acha que acabou aí? Sobrou para Eliezer também viu? Na dinâmica em que o eliminado precisa escolher alguém para eliminar na próxima semana, o alvo foi o publicitário. “Uma pessoa de coração enorme, acolhedora, que durante o jogo fez uma amizade muito linda, e acabou se escondendo e ficando só ali com aquela pessoa, que foi o Vyni. No início era muito bacana, mas depois não ficou tão legal. É você, Eli! Vem!”.

E sobre Eslô, o participante já deixou claro que eles estão casados, está esperando aqui fora e aqueeeeeele momento a dois vai rolar, mas somente para eles. Aliás, lá na casa, a moça com nome de país disse que se segurou para ficar somente nos beijos com o Barão. Hmmmmm Barão e Baronesa vêm aí hein?

O Bruno já pensando na explosão de amor do casal Eslu pós #BBB22 🗣️🗣️ #BBBAEliminação #RedeBBB LUCAS NO MULTISHOW pic.twitter.com/GuiEbC8jCY — Multishow (@multishow) March 31, 2022