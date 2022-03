Pitaco da Kátia: Além de estar de rosa e ao lado de Eslovênia, o que eliminou Lucas Bissoli do ‘BBB22’?

Barão da Piscadinha é o décimo eliminado com 77,54% dos votos

Ah gente, esse ‘Pitaco da Kátia’ estou com dó de redigir, mas é necessário. Infelizmente, Lucas Bissoli, nosso eterno Barão, foi eliminado com 77,54% dos votos e se despediu do ‘BBB22’. Mas o que rolou entre o público para tira-lo?

Lucas foi o eliminado da semana no BBB22 (Foto: Reprodução)

Para começo de conversa, ele cometeu dois erros terríveis na noite desta terça-feira, (29). Ele se vestiu de rosa e estava sentado ao lado de quem? Quem? A pessoa que elimina mais que paredão: Eslovênia. Aí não dá né? Pediu para sair!

Mas brincadeiras a parte, o Barão tinha um jogo duplo — meio parecido com da Viih Tube no ‘BBB21’ — e cambaleava entre jogar com as Comadres, Disney e Lollipop, deixando ninguém confortável para confiar nele. Principalmente, quando indicou Pedro Scooby ao paredão que o tornou alvo dos meninos ao invés de um aliado.

Inclusive, essa questão de aliança foi bem complicada já no início para Lucas. Ele era bem próximo de Rodrigo, mas tiveram muitas divergências durante o período de duas semanas que o participante ficou na casa. Então, a única pessoa que esteve e permaneceu ao lado dele foi Eslovênia, com quem formou um casal bem bonitinho.

Rodrigo: “Quando eu sai, vocês falaram entre vocês sobre questão de valores que eu possa ser um cara traiçoeiro, tenho certeza”



Lucas: “Pô, se você dá tapa nas costas do cara e vota nele…”



Rodrigo: “Conversou ou não?”



Lucas confirmou e Rodrigo saiu no meio da conversa. #BBB22 pic.twitter.com/DlYhzhJWaU — Tracklist (@tracklist) January 26, 2022

Mas de resto, o nosso Barão foi o Pipoca que mais se destacou em provas e sem dúvida alguma o melhor da casa. Nas três provas de resistência, ele foi muito bem e foi até o final em duas delas — a primeira desistiu no fim, porque Luciano, sua dupla, estava cansado; na segunda, venceu na sorte; e na terceira foi um dos últimos a sair.

Enfim, que Bissoli tenha um caminho lindo pela frente e muitos protetores solares, sem precisa pegar na despensa. Muita sorte, sucesso e saúde para ele! Vida que segue para Lucas e reta final de jogo para os brothers and sisters.