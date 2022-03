Barão da Sensatez: Lucas “janta” Eliezer em ‘Jogo da Discórdia’

O estudante de medicina soube colocar suas pontuações de forma inteligente e direta

Continuarei lhe contando sobre o ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (7), porque foi incrível, leitor(a)! Quem começou foi o Eliezer, que ao chamar Lucas para dinâmica começou esquecendo seu nome — eu às vezes esqueço que vocês dois estão lá, mas ok, Eli.

Eli apontou o ‘Barão da Piscadinha’ de incoerente por se sentir próximo dele e que o engenheiro lhe disse que Eli era uma das suas ultimas opções de voto no momento. Mas no domingo, (6), votou nele e não gostou da conduta dele na última semana. E mais: não defendeu suas amigas Natália, Jessilane e Lina.

Lucas revidou Eliezer em jogo da discórdia (Foto: Reprodução)

Lucas se preparou e revidou: “sobre não proteger as meninas, você está muito enganado. Segundo, quando você já está no paredão, você pode escolher com quem vai, por isso preferia ir com Tiago e Larissa na época”. Em seguida, o boy de Eslovênia falou: “Para votar, eu estava entre o Lollipop e os meninos. Em quem eu ‘tava votando, estava saindo: A Brunna saiu, o Tiago saiu, a Barbara saiu, a Jade ainda não saiu”. Barão da Visão!

E encerrou com classe: “Se você não tem culhão para defender seu grupo, eu tenho!”, explicando que se uniu ao Gustavo e fechou um grupo com eles. Eliezer saiu do sério e ficou bem nervoso sendo interrompido por Tadeu Schmidt.

Depois o Barão apontou Eli como incoerente também e que ele se aproximou de Natália só para não ir ao paredão. O publicitário se defendeu que não fez isso, que se aproximou dela, porque não tinha cama para dormir e por isso foi para o Grunge. Sendo interrompido por Gustavo, que disse que nesse momento ele já sabia que o dele estava na reta para o paredão. E o Barão do Deboche disse: “muito fofo você!”. Ai menino, tô gostando de você…