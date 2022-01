Após beijar Eslô, Lucas quis beijar Jessilane! Novo Alemão? Fani, Iris e Alemão estão diferentes…

A festa do líder Douglas rendeu nessa quarta-feira, (26), viu? Depois de ter protagonizado o primeiro beijo do ‘BBB22’ com Eslô e ter ficado beijando a nuca da miss, Lucas quis protagonizar outro beijo! Sim, meu caro e minha cara leitora! E não foi com Natália não, com Jessilane!

Depois de consolar Nat, que estava mal pelo beijo de Lucas e Eslô, Jessilane voltou para festa e foi conversar com Lucas e disse que o carinho por ele não muda pelo beijo na rival do grupo deles. Segurou em seu rosto e o barão da piscadinha, como ele se intitula, falou: “Quero te dar um beijo!” e Jessi solta: “Credo!”.

“Vamos separar as coisas por favor, organizar as coisas direito, você tá pegando uma pessoa e vamos respeitar”, disse Jessi para o pegador, que ficou bem sem graça.

Gente, será que isso é um jogo dele? Seduzir várias mulheres e vencer como Alemão? Ou ele apenas quer ser o Breno do BBB20, que ficou com três mulheres? Veremos…