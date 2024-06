Luana Piovani volta a alfinetar Neymar ao compará-lo com Mbappé

Luana Piovani deu às caras na web de novo e cutucou Neymar Jr. mais uma vez. A atriz comparou o jogador brasileiro a Mbappé, do Real Madrid. Vale ressaltar que ela já tinha trocado farpas com o jogador tempos antes no meio de brigas com Pedro Scooby envolvendo o filho do casal, Dom.

Piovani compartilhou uma publicação de Mbappé, que criticou a extrema-direita da França e convocou jovens a votarem nas eleições francesas no fim de junho. Com isso, ela viu a oportunidade de voltar a criticar Neymar e compartilhou uma mensagem que comentava a postura do atacante da Seleção Brasileira.

“A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. Mbappé, no meio de uma coletiva, dispara contra a extrema-direita da França. Já no Brasil, Neymar é garoto propaganda de milicianos”, dizia a mensagem compartilhada por Luana nas redes sociais.