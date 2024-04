Luana Piovani revela que não poderá processa juíza portuguesa

Amores, nesta quarta-feira (03) a atriz Luana Piovani utilizou as suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o possível processo que ela abriria contra a juiza portuguesa a quem ela acusa de ter sido completamante desrespeitosa com ela e a coagido. Porém, segundo Piovani a juiza não poderá ser processada.

“Outra questão que minha advogada me passou e que muito me entristeceu, é que aquela juíza da primeira audiência que a gente foi, que nos humilhou e maltratou, não consigo entrar com um processo do Tribunal Europeu do Direito do Homem contra ela porque assinei um acordo ao final dessa audiência, mas ao qual eu fui coagida”, iniciou Luana.

“Tive uma crise de ansiedade, precisei me organizar física e mentalmente e assinava ali até a minha sentença de morte se alguém me desse, porque estava completamente abduzida pelo pânico, nervosismo e ira”, ela continuou.

Por fim, Piovani garante que foi coagida a assinar o acordo proposto na audiência em questão.

“Estava me controlando porque a minha vontade era de fazer loucuras com aquela mulher que, naquela situação onde ninguém estava confortável, ela gritava e desrespeitava as pessoas dentro de um Tribunal de Justiça. Fui, sim, coagida a assinar aquele papel”, finalizou a atriz.