Luana Piovani revela o estopim da sua separação com o surfista Pedro Scooby

A atriz estará presente no documentário do surfista.

E mais uma vez o ex- casal, Luana Piovani e Pedro Scooby, voltam para os holofotes da mídia. Isso se deu pois, nesta sexta-feira (30), viralizou o clipe do documentário sobre o surfista, que foi produzido pelo canal OFF, onde Luana aparece contando qual o motivo lhe fez tomar a decisão de pedir o divórcio ao ex-marido.

Durante sua aparição no clipe, a atriz fala sobre a irresponsabilidade de Pedro e revela que esse foi o motivo que lhe fez tirar de vez a aliança de seu dedo, afinal, na ocasião, o surfista havia esquecido de renovar a casa onde Luana estava com os três filhos do ex-casal, Dom, Liz e Ben, e sem saber para onde ir, eles teriam que deixar a casa onde estavam até às 12h do dia seguinte.

“A única coisa que ele tinha responsabilidade era de renovar o nosso AirBNB. E aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar o AirBNB e eu tinha até meio-dia do outro dia pra mudar de casa, porque a casa já tinha sido alugada. Com 3 crianças, 12 malas. Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: ‘O meu casamento acabou de acabar”, relatou Luana.