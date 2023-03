Luana Piovani revela como foi sua primeira audiência com Pedro Scooby

A atriz afirma que apesar de dolorido, foi uma audiência com um resultado surpreendente para todos.

É meus amores, acho que as coisas finalmente estão começando a se resolver entre a atriz Luana Piovani e o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. Ontem (23), a gata utilizou os stories do seu instagram para falar sobre a sua primeira audiência com o ex-marido.

Revelando que a primeira audiência do ex-casal havia acontecido na quarta-feira (22), a atriz afirma que foi um processo muito dolorido, afinal, fez com que ela lembrasse da primeira audiência a qual ela frequentou na vida, que foi quando os seus pais se separaram.

“Tanta coisa que não estou dando conta, mesmo. Ontem tive uma audiência e foi muito doido porque tenho a memória da primeira e única audiência real que eu tinha vivido na minha vida, quando eu tinha uns 9, 10 anos. Daí eu vivi algumas audiências na minha vida profissional e ontem eu estava do outro lado. Eu já fui uma criança numa audiência, dessa vez eu era os pais”, lamentou a loira.

Confessando que a audiência não teria saído da forma que todos estavam esperando, a atriz garante que acredita que tudo tenha saído da forma que Deus havia planejado.

“As coisas acabaram saindo de um jeito que foi surpreendente para todos. E eu com a minha fé inabalada, tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos. Vim com minha alma respirando aliviada para cá”, relatou Luana.

Por fim, Piovani confessa que está desgastada com tantos problemas que estão surgindo, um em cima do outro, mas afirma ser grata por estar conseguindo passar por tudo graças a sua fé em Deus.

“Sou tão grata à vida por essa quantidade de som e fúria que a gente não consegue nem se restabelecer de um troço, já tem um outro. Só vim desabafar com vocês. Estou cansada, desgastada, mas graças à minha fé e a Deus só tenho visto luz no fim do túnel. Deus é mãe”, finalizou a atriz.

