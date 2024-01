Luana Piovani ressalta a força da Globo e do BBB: “Ele tinha me batido, participou de um reality e ganhou”

Vish! Luana Piovani não compra a imagem que Wanessa Camargo quer passar de sua vida pessoal com Dado Dolabella. A atriz disse que ela sempre vai ter a sombra de um agressor ao lado dela e diz que o Brasil tem que se ligar para não transformar o agressor em um ídolo, como já aconteceu.

“Cada um tem o ídolo que merece, cada um escolhe para si as pessoas que quero admiras, minha régua é alta, sempre olho para cima. Eu não ouço músicas da Vanessa e do namorado dela então eu nem conheço, mas já conheci, mas nem sei das músicas dele, mas de qualquer maneira fiquem atentos, vocês fazem os ídolos do Brasil”, disse.

Luana ainda completa: “Se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência e homens sendo enaltecidos sendo agressores e criminosos, foi o que falei, cada um faz sua escolha pessoal mas daí a fazer virar ídolo, com a força da rede Globo e do BBB no Brasil, para fazer com que o criminoso saia vitorioso, tinham 6 meses que ele tinha me batido e ele participou do reality e ganhou, pode ser que ele vire o gatinho brasileiro. Vai da atitude de cada mulher”, finalizou.

Vale ressaltar que Dado Dolabella foi o primeiro ganhador da Fazenda, reality da Record, em 2009.