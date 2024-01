Luana Piovani relembra casos de Cauã Reymond, José Loreto e Bruno Gagliasso: “Fez mal para mulher, fez mal para mim”

A língua de Luana Piovani está afiada para falar de BBB, e com razão, porque a musa defende o ideal das mulheres que foram agredidas. A loira não passou o pano e além de alertar o Brasil sobre a imagem de Dado Dolabella, ela relembrou casos e revelou que Bruno Gagliasso sempre terá um pontinho preto com ela, mediante ao que aconteceu com Giovanna Ewbank e o escândalo de traição.

“Não conheço o Cauã e o Loreto, mas é o seguinte, fez mal para mulher, fez mal para mim. Por isso que eu e Bruno não conseguimos nos acertar, porque quando aconteceu a merda com a mulher dele eu tomei ojeriza e que bom que eles se acertaram, mas para mim ele tem sempre um pontinho preto anotado”, disse.

Ela ainda completa: “Não passo pano para macho escroto e sei que tem um monte de mulher que passa. Estou atenta e lamento por vocês que fazem esses bostas pessoas queridas”, finalizou.