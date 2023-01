Luana Piovani recebe processo de Pedro Scooby: “Ele está tentando me calar”

Atriz usou as redes sociais para pedir apoio das mulheres que são mães separadas dos maridos

Luana Piovani volta às redes sociais para dar a sua opinião sincera sobre o seu ex-marido Pedro Scooby. Eu contei para vocês que ele iria abrir um processo contra a atriz para tentar tirar a guarda dos filhos,e foi dito e feito! A loira recebeu o processo e não ficou calada, usando as redes sociais como seu maior apoio.

“O Pedro abriu um processo contra mim com audiência na semana que vem, ele está tentando me calar e eu entendo, porque queima muito o filme dele, quando eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, como funcionou”, disse ela.

Luana ainda diz que Pedro usou o tribunal português a seu favor, visto que lá as mulheres têm menos direitos. “Todas as vezes que eu venho é porque tem um problema e aí resolve. Jamais estaria expondo se ele não tivesse errado. Enfim, eu estou dizendo isso para dizer que ele quer me calar, tem uma audiência porque aqui em Portugal é um tribunal mais favorável a ele”, disse.

“Eu peguei o processo e fui ler e é isso que vem dar o nome do episódio, ele me desmerece, me desqualifica como mulher e mãe”, disparou.