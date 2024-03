Luana Piovani paga passagens aéreas de atleta amadora para as Olimpíadas

A atleta amadora revelou o feito da atriz e contou como conheceu a mesma.

Genteee, que atitude linda essa que a atriz Luana Piovani teve. Estou admirada! Amores, recentemente a influenciadora e atleta amadora, Ellen Valias, também conhecida como Atleta de Peso, publicou em seu instagram um relato revelando que a atriz Luana Piovani lhe fez uma baita doação, para que ela pudesse ir para as Olimpíadas.

“Luana Piovani me procurou perguntando como tava minha vaquinha para cobrir as olimpíadas em Paris, expliquei, e mesmo eu já tendo as passagens garantidas, ela me ajudou com o valor das passagens”, revelou a atleta amadora, que logo em seguida explicou o que fará com a ajuda financeira que ela recebeu de Piovani e revelou como conheceu a famosa.

“Vou investir esse valor em equipamentos. Conheci Luana ano passado, em seu projeto chamado “Oráculo”, que promove conversas entre mulheres. No dia questionei a falta de diversidade e que lá a maioria eram mulheres brancas, a partir daí ela começou a me seguir, comentar e refletir nos meus vídeos”, contou Ellen.

Por fim, ela ressalta a importância de se ter um bom network, mas principalmente de se interessar pelas pautas.

“Ter aliados é muito importante nessa sociedade, mas procurar entender a pauta de coração aberto é mais ainda. 80% da vaquinha atingida. Falta pouco!”, finalizou.