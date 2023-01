Luana Piovani manda recado para Pedro Scooby: “Ainda não nasceu boy que vai tirar onda comigo!”

A atriz aproveitou a oportunidade para atualizar os fãs sobre o caso judicial entre ela e o surfista.

Amores, toda essa confusão entre a atriz Luana Piovani e o surfista e ex-BBB Pedro Scooby está melhor que muita novela por aí. Após todas as trocas de farpas que o ex-casal teve nos últimos dias, no início da noite de ontem (03), Luana publicou em seu instagram uma sequência de stories, onde ela atualiza os seus fãs sobre o andamento judicial de toda a confusão com o ex- marido.

A atriz que havia acabado de chegar das gravações da novela em que está participando, em Portugal, inicia os stories contando que recebeu um e-mail da advogada de Pedro e informa quais serão os próximos passos que ela irá tomar.

“Já falei com os meus filhos, graças a Deus. Lizoquinha já comeu… Eles estavam na piscina, estão felizes.. Já recebi um e-mail do #AVidaéIrada. E é isso… Sexta-feira eu devo ter uma reunião com um advogado aqui em Portugal, à tarde, e segue o baile. Segue adiante”, iniciou a atriz.

Luana também agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo, em especial de mulheres, desde que a “briga” virtual com Scooby, pela pensão dos filhos do casal, iniciou.

“Gratidão a todas as pessoas que estão comigo, que me deram colo e se preocuparam comigo. A todas as mulheres que passam por isso e em infinitamente piores situações. Deus me deu potência e coragem…A voz do povo é a voz de Deus. Eu estou do lado da verdade que faça com que Deus esteja do meu lado comigo”, ressaltou Piovani.

Por fim, a ex-mulher do surfista, de forma indireta, mandou um recado para ele, afirmando com todas as letras que “ainda não nasceu boy que vai tirar onda comigo!”.