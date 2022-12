Luana Piovani fica apavorada ao ver as músicas que seu filho está escutando: “Quero ver você toda molhadinha”

A atriz pede a ajuda de profissionais que possam lhe orientar em como agir nestas situações.

Quem foi que disse que ser mãe eram mil maravilhas? Tem hora que o calo aperta, não é mesmo? Pois é, hoje (05) foi um desses dias para a atriz Luana Piovani. Nesta manhã, a atriz utilizou os stories do seu instagram para desabafar e contar um dos maiores perrengues na vida de uma mãe, estar diante de uma situação e não saber como agir.

“Tô aqui com a minha lista gigante de afazeres e tô aqui com uma questão porque filho não vem com manual e mãe também não. A gente vai aprendendo conforme vai chegando a demanda. É raro acontecer, mas quando acontece, quando eu me deparo com uma situação que eu não sei o que fazer, me dá uma sensação muito ruim. Daí eu resolvi vir aqui dividir com vocês”, iniciou o desabafo.

Luana conta que, certo dia, resolveu compartilhar a sua conta do spotify com o seu filho, Dom, de 10 anos, e que não tem gostado das músicas as quais ele anda escutando.

“Como eu não abri uma conta para ele, ele coloca as músicas, e vem tudo para a minha playlist. O que acontece é que eu tô com acesso às músicas dele, e eu estou apavorada com as letras. ‘Quero ver você toda molhadinha’. Hoje eu escutei uma, fui pegar meu celular e entrou uma música dele, daí dizia: ‘Vem sentar, vem sentar na minha vara’”, explicou a atriz.

Preocupada com o linguajar das letras , que pode afetar a educação de Dom, ela se questiona: “Será que existe um discernimento entre: ‘isso é uma música que eu gosto, mas ela é absolutamente de mal gosto e eu jamais vou falar assim’, ou não existe esse discernimento? Cara, ele tem 10 anos, ele é uma criança, ele não pode ter esse discernimento, eu fico apavorada”.

Para finalizar seu desabafo, Luana pede a ajuda dos internautas e em especial de profissionais, como psicólogos e pedagogos, que possam lhe auxiliar em como agir nesta situação. “Eu fico tão preocupada. Eu tô pedindo ajuda, não sei se tem alguma psicóloga, alguma pedagoga que esteja me ouvindo, isso não faz mal para a criança? Esse tipo de influência? Alguém tem alguma sugestão? Porque eu fico perdida. É muito difícil, tenho certeza que não sou só eu que acho essas músicas ruins”.