Luana Piovani faz as pazes com o grupo Globo e participa do Fantástico

Amores, entre uma matéria e outra, ganhei tempo para agendar uma manicure badalada em um salão aqui perto do trabalho. Eis que minha secretária entra em minha sala e me conta o maior babado do dia: Lu Piovani de volta à Glô! Gente, não é um teste, é real!

Acontece que, nesta terça-feira (25), o grupo Globo surpreendeu os telespectadores da emissora ao destacar a presença da polêmica atriz e ativista, Luana Piovani, em um quadro de sucesso do Fantástico, que será exibido no próximo domingo (29).

11 anos após a saída turbulenta do programa ‘Superbonita’, do canal pago GNT, Piovani aceitou o convite para protagonizar o ‘Pode Perguntar’, atração do programa dominical que promove uma ‘coletiva’ realizada por jovens do espectro autista a um artista de renome nacional.

Luana Piovani apresentou o ‘Superbonita’ entre 2011 e 2014 (Reprodução/Internet)

Na época da gravação do quadro, a atriz usou as redes sociais para comentar sobre sua participação, agradecendo pela oportunidade e reforçando seu engajamento na defesa de mães solo atípicas.

“Estou muito feliz, principalmente porque tenho uma luta intensa em defesa das mães solo atípicas e das crianças atípicas. Acho que isso só vem coroar tudo o que penso, digo e pelo que venho lutando”, compartilhou no fim de maio.

Saída do grupo Globo

Bem, o fim de seu último trabalho no grupo Globo em 2014, no Superbonita, foi marcado por diversas desavenças com a produção e intrigas com celebridades nas redes sociais.

De acordo com o Uol, representantes do GNT afirmavam que as confusões em que Piovani se metia estavam comprometendo a imagem de seriedade que o canal promovia para além dos bastidores.

No entanto, a saída da então apresentadora foi causada por divergências de ideias em mudanças propostas para o programa, que enfrentava baixos índices de audiência.

Vale ressaltar que, há alguns dias, Luana Piovani se envolveu em uma nova polêmica envolvendo a Globo, após alfinetar a humorista e apresentadora Tatá Werneck.

Na ocasião, um seguidor propôs que ela deveria assumir um talk show no lugar de Tatá. Ao ler a sugestão, Piovani respondeu: “Falta dinheiro e coragem, amada, eles não topam quem não os reverência e sempre diz amém”.

A apresentadora foi marcada na interação entre a atriz e o seguidor, e rebateu: “Só não entendi porque me meteram nessa do nada. […] Do nada tomei uma voadora. Mas eu também não sou de baixar a cabeça não. Acho que nenhuma mulher chega numa posição de destaque se não se posicionar. Admiro muito Luana também por isso. Seria incrível um programa dela na TV”.