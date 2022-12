Luana Piovani diz já ter sido assaltada e sofrido um sequestro relâmpago no Brasil

A atriz lamenta a gravidade da criminalidade no Brasil.

Na manhã desta terça-feira, a atriz Luana Piovani utilizou os stories de seu instagram para refletir sobre a gravidade da violência no Brasil. Para exemplificar esse assunto, ela usou histórias que lhe aconteceram e que foram bem traumáticas.

“Eu já vivi sequestro relâmpago com arma na cabeça no Rio, já fui assaltada à mão armada com a minha mãe em Sampa”, relembrou a atriz.

Diante disso, ela, que atualmente está morando em Portugal com seus filhos, lamenta a situação do país, que possui um alto custo para que se tenha uma segurança digna da criminalidade existente no Brasil.

“Antes de me mudar do Brasil tinha carro blindado. Era isso que o lugar onde vivia me proporcionava. Pobres de nós, brasileiros”, lamentou.

A atriz entrou nesse assunto, pois estava vendo uma reportagem sobre um sequestro em plena luz do dia, o qual ela clamou: “Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucura… se é verdade. Tanto horror perante os céus”.