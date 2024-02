Luana Piovani dispara sobre casamento: “Não caso de novo nem se Jesus descer do céu”

Minha gente, colamos na tela do computador e da TV para ver detalhe sobre a entrevista de Luana Piovani no Pod Delas. A loira contou que está apaixonada disse que o relacionamento dos dois só dá certo porque eles estão namorando há um bom tempo e que isso não chega nem aos pés de um casamento. Luana ainda revela que não se casa nunca mais em sua vida.

“Você avisa ou eu aviso, não sei nem quem é, mas já dou a deixa… Eu fico feliz por você, e queria dizer que todas vocês me dão esperança”, iniciou ao ser questionada sobre casamento.

Ela ainda completa: “Casou de novo? Você casou? Se você quis casar e está feliz, eu não caso de novo nem se Jesus descer do céu, debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto? Toalha molhada em cima da cama a vida inteira? Me dá um ódio, pelos na pia! Um horror, não sabe nunca onde está nada, procura caralho”, ressaltou.

Luana ainda finaliza ao dizer que está apaixonada por um brasileiro que foi criado em Londres e mora em Portugal. Ela ainda ressalta que tudo só dá certo porque eles namoram e não têm uma vida de casados.