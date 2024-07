Luana Piovani detalha briga em aeroporto: “Só arrumo confusão quando precisa”

Luana Piovani usou suas redes sociais para compartilhar sua insatisfação com uma situação que viveu ao sair de viagem com sua mãe, Francis Piovani, para Paris. A confusão começou quando ela se deparou com um caso de injustiça e não ficou calada.

“Vocês sabem que eu sou ‘confuseira’, mas sabe que não acho problema nisso? Porque só arrumo confusão quando precisa de verdade. Normalmente as pessoas não fazem injustiça do meu lado. Então vou contar as duas confusões que de Paris pra cá eu arrumei”, iniciou nos Stories do Instagram.

“A minha mãe tem problemas na coluna, então no aeroporto ela recebe assistência e fica de cadeira de rodas. Na volta de Paris pra cá foi o que aconteceu. Você vai pra uma salinha com outras pessoas que estão esperando a cadeira de rodas e a pessoa que vai de ‘dirigir’, te empurrar pelo aeroporto”, continuou Luana.

“Tinha outra senhora que vinha no mesmo voo e chegou a cadeira de rodas da minha mãe. Quando não chegou a cadeira de rodas dela, imagina, na hora fui falar ‘moça, cadê a cadeira de rodas dela?'”, contou a apresentadora, que defendeu a mulher. “Foram levando ela a pé até o embarque e eu espumando atrás”, detalhou.

Depois, Luana contou que a moça conseguiu a assistência, mas fez questão de registrar sua indignação. “Graças a Deus deu tudo certo, ela me agradeceu e ficou sentadinha. Mas eu tive que ir lá e arrumar uma confusão.”

No final, ela fez um desabafo sobre a falta de educação das pessoas. “Fiquei com ódio. É inacreditável esse país em que as pessoas não se levantam pra mulheres grávidas ou mulheres com bebê no colo, ou ainda idosos sentarem. É o fim dos tempos, o mundo tá acabando. Fico alucinada com isso. Gente de quinta categoria”, finalizou.