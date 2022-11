Luana Piovani desabafa sobre mudança de Pedro Scooby para o Brasil: “Sei que as coisas vão se ajeitar”

Atriz ainda agradeceu a ajuda que recebe do namorado Lucas Bittencourt com as crianças, rasgando elogios para o muso

As declarações de Luana Piovani dão o que falar sempre, disso nós sabemos, mas recentemente a musa usou suas redes sociais para desabafar sobre a mudança de Pedro Scooby para o Brasil. A musa não deixou de dizer que Pedro paga a pensão e ela cuida dos filhos com a ajuda do namorado, Pedro Bittencourt, rasgando elogios para o muso.

“Sei que as coisas vão se ajeitar. Agora o Pedro paga pensão, eu cuido das crianças, ele vem matar a saudade quando puder e a gente vai levando”, disse a loira.

Luana ainda conta que poderá contar com a segurança do namorado, Lucas. “Graças a Deus eu tenho um homem maravilhoso ao meu lado, que faz com que eu tenha essa sensação. Um homem maduro, que faz com que a gente tenha um relacionamento maduro. E que eu confio que vai estar do meu lado. Para me ajudar, me entender e pra… Por que não? Dividir essa missão comigo”, completou.

Vale lembrar que a mudança de Pedro para o Brasil é pela gestação de Cintia Dicker e o nascimento de sua primeira filha com a modelo.