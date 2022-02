”Eles simplesmente roubaram”, dispara Luana Piovani sobre PagSeguro

Sócia do ‘Cansei Vendi’ denuncia bloqueio de 200 mil reais

A bruxa tá solta. Luana Piovani, sócia do ‘Cansei Vendi, brechó de luxo, denuncia bloqueio de 200 mil reais na plataforma. A loira não ficou quieta e colocou a boca no trombone.

“Eles simplesmente roubaram, porque quando você toma posse de uma coisa indevida que não é sua isso é roubo, eles têm que ser processados e presos”, diz a loira em seus stories do Instagram.

Luana Piovani denuncia PagSeguro no Instagram

Ela ainda coloca na sequência stories de sua sócia do brechó falando sobre o caso de acusação indébita, com esse bloqueio nas contas, seguido de vários prints de casos reais que aconteceram com outras pessoas.



Prints de clientes lesionados pela Pag Seguro

Um absurdo total com o empreendedor e com os clientes que utilizam a plataforma para realizar pagamento.

Até o momento a PagSeguro não se pronunciou diante o caso.