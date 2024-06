Luana Piovani debocha do posicionamento de Pedro Scooby sobre a privatização das praias: “O buraco é mais embaixo”

Amores,mais cedo contei para vocês que o surfista e ex-BBB Pedro Scooby finalmente quebrou o silêncio em relação ao projeto de lei para a privatização das praias, projeto esse que tem sido defendido por um grande amigo do atleta, o jogador de futebol Neymar Jr.

Porém, aparentemente, o pronunciamento de Scooby não agradou a sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani, que, republicou o post do surfista debochou do ex-marido, deixando a entender que o mesmo não tem coragem de discordar do polêmico Menino Ney.

“Acho que não existe nenhum surfista a favor de privatização de praia, mas o buraco é mais embaixo!. Não é só essa Pec, são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro! Eu como surfista virei logo cedo um amante e defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto”,declarou Scooby.

“Meu parça tá errado, mas não quero treta, tal qual o comediante. O buraco é mais embaixo, sim. Minha ex tá certa, mas não posso concordar com ela, prefiro apoiar ‘quem realmente entende”, debochou Piovani.