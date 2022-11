Luana Piovani cobra Pedro Scooby nos stories: “Não quis me atender porque você está bravinho”

Atriz usou os stories do Instagram para passar o recado para seu ex-marido que está com seus filhos no Brasil

Ela voltou, Luana Piovani apareceu nos stories daquele jeitinho que a gente gosta: bela e furiosa com Pedro Scooby. A atriz cobrou o seu ex-marido em relação aos seus filhos, dizendo que ele não queria atendê-la, pois estava bravinho. Luana não deixa de lembrar Scooby do remédio de Dom, receba! “Vou deixar esse recado aqui porque não quis me atender porque você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades. Tem que dar o remédio da anemia do Dom todos os dias, tá? Porque não adianta trazer do Brasil e deixar em casa”, disse a artista. Pedro Scooby não se pronunciou até o momento, mas já aguardamos essa treta pegar fogo.