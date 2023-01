Luana Piovani chama Pedro Scooby de ingrato: “Conheci esse rapaz e levei ele ao dentista”

Atriz ficou possessa ao receber processo de Pedro Scooby que planeja tomar a guarda dos seus filhos

Luana Piovani soltou os cachorros em um desabafo sincero nas redes sociais. Depois de receber um processo de Pedro Scooby ela resolveu contar que já levou o rapaz até ao dentista e moldou ele para ele ser o que é hoje. A musa conta que o apresentou às personalidades famosas e foi jogando focos de luz em sua carreira. A atriz ainda diz que o que ele estava fazendo é ingratidão.

“Fiquei muito chocada e me deu uma sensação que eu não consigo descrever, um luto e uma indignação. Eu conheci esse rapaz e levei ele ao dentista, conheci ele de chinelo no camarote, que fui eu que apresentei o dono do camarote para ele”, iniciou.

Piovani ainda diz que ele a desqualifica como mulher e mãe, que são as duas bandeiras levantadas por ela. “Fui moldando ele, tirando as arestas, jogando luz e ele vem tirar essa onda de papaizão, me desqualificando como mulher e mãe? Isso porque a gente já tem todo trâmite de guarda e pensão rolando no Brasil, ele abriu aqui porque ele é esperto. Não dá nem para orar, a ingratidão foi demais”, disse.