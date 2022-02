”Chupa Boninho”, escreveu Luana Piovani sobre o diretor…

A atriz está usando as redes sociais para falar mal de outro homem e não seu ex, Pedro Scooby

Ih gente! Luana Piovani não está nada bem com Boninho e vice-versa. É que quem contou que a atriz não tinha liberado um vídeo dos filhos para o almoço do anjo, no ‘BBB22’, para o pai Pedro Scooby, foi o diretor. A mãe de Dom, Liz e Bem sentiu uma certa maldade e já mandou um #ChupaBoninho.

Luana não autorizou? Oi? Diz Boninho em comentário no Instagram (Imagem: Tracklist)

Em seus stories (@luapio), nesse domingo, (13), a ex de Pedro disparou: “Dividir uma coisa com vocês: Homem quando acha que vai dar uma de esperto é único. Vocês sentiram a maldade na respostinha que o Boninho deu para não sei para quem que eu não tinha liberado a imagem das crianças? Eu senti!”. Para Lulu, o diretor achou que ela se prejudicaria, porque os telespectadores tem devoção pelo programa, mas que o tiro saiu pela culatra, porque maternidade une as mulheres. E ainda postou que era véspera de Valentines Day — dia dos namorados em outros países — e um belo #ChupaBoninho. Sempre fofa né?

Luana Piovani desabafa em seu Instagram: “Vocês sentiram a maldade? Eu senti.”

Se você não entendeu, eu te explico: após Pedro Scooby ganhar a ‘Prova do Anjo’, com Paulo André, a internet ficou em polvorosa pela alegria que seria o surfista ver os filhos. Mas Boninho respondeu a uma seguidora, no Instagram, que a atriz não tinha liberado a imagem. Pois muito que bem! Ontem, (13), Pio explicou que o contrato de imagem dos filhos seria vitalício e mesmo com a saída do surfista poderiam usar a imagem deles. Como uma boa mãe, ela não concordou, mas parece que essa história com Boninho, está longe de acabar…

"Seguinte, não vai ter imagem dos meus filhos nesse negócio do anjo aí pq eu tenho a autorização de imagem vitalícia de umas 5 vidas. Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe que é o meu melhor papel." (Luana Piovani)



O ESCULACHO DELA. É SOBRE. #BBB22 pic.twitter.com/vLIZyGR7mH — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 13, 2022