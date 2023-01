Luana Piovani afirma que seus filho vão voltar para Portugal: “Agora essas crianças vão ser bem cuidadas”

A atriz conta que as crianças ficaram cerca de seis meses sob os seus cuidados.

Meus amores, após a atriz Luana Piovani atualizar aos seus seguidores sobre o caso judicial entre ela e seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby, ela também revelou quais serão os próximos “passos” dados pelos filhos do ex-casal.

Em stories publicados pela atriz, no início da noite de ontem (03), ela revela que após terem passado um tempo com o pai, os seus filhos com o surfista estão voltando para Portugal.

“Graças a Deus sexta-feira meus filhos chegam depois de seis meses e vou ficar com eles dentro das minhas asas.. Ah, meu Deus! Que dádiva. Porque está ficando bem mais caro o molho do que o frango”, revelou Piovani.

Em seguida, a atriz deu aquela alfinetada básica no ex-marido, afirmando que agora que as crianças estão voltando para a sua casa elas serão bem cuidadas, insinuando que enquanto com os Scooby as coisas eram diferentes e ainda afirmou: “Vai para essa palhaçada de vai e volta. E volta com celular, e volta sem escovar os dentes, e volta falando palavrão,enfim…”.

Para finalizar os stories do dia, a atriz fez questão de deixar um recado para todos que a assiste, mas acredito que em especial para o Scooby, dizendo: “eu mato e morro pelos meus filhos!”.