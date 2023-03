Lollapalooza com trabalho escravo, o que isso pode afetar nos shows?

Festival multimilionário realizado em São Paulo foi flagrado submetendo trabalhadores a condições análoga à escravidão

Essa é para as minhas manas que estão animadas com a chegada dos seus ídolos para se apresentarem no palco do Lollapalooza, porque o festival se envolveu na maior polêmica com escravidão (mais uma vez). Cinco trabalhadores foram resgatados do trabalho em condições análogas à escravidão.

Um deles, carregador de bebidas, trabalhava em jornadas de 12 horas diárias de trabalho. “Depois de levar engradados e caixas pra lá e pra cá, a gente ainda era obrigado pela chefia a ficar na tenda de depósito, dormindo em cima de papelão e dos paletes, para vigiar a carga”, afirma J.R, um dos resgatados ao Uol.

“Com idade entre 22 e 29 anos, eles não tinham dignidade alguma, dormiam dentro de uma tenda de lona aberta e se acomodavam no chão. Não recebiam papel higiênico, colchão, equipamento de proteção, nada”, afirma Rafael Brisque Neiva, auditor fiscal do Trabalho que participou da operação de resgate.

Até o momento nada mudou na logística do festival e os artistas prometem entregar muito ao subir no palco do festival que leva multidões do interior para a capital paulista.