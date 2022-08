Lizzo é vítima de gordofobia após apresentação no VMA

O comediante Aries Spears, do programa ‘The Art Of Dialogue’, foi um dos responsáveis pelos comentários maldosos

Minha gente, o povo não tem um minuto de paz. O humorista Aries Spears tirou sarro do corpo de Lizzo depois da musa atravessar o tapete vermelho e se apresentar no palco principal do VMA. Durante o programa ‘The Art Of Dialogue’ o “figura” comparou a cantora ao emoji de cocô. Oi?

“Eu não consigo superar o fato de que ela se parece com um emoji de cocô. Ela tem um rosto muito bonito, mas continua mostrando o corpo dela. Fala sério. Me desculpe, eu não sou o cara mais em forma do mundo, mas quando você tem estilo e autoconfiança e tem uma aparência decente, e eu acho que sou pelo menos bonito, você consegue transar. Mas uma mulher que parece um prato de purê de batatas está em apuros”, disse o humorista.

Os fãs da cantora a defenderam nas redes sociais, enaltecendo sua beleza e seu potencial no mundo da música. “Lizzo é forte, confiante e, ao mesmo tempo, sabe mostrar uma vulnerabilidade com que podemos nos identificar. Ela não precisa lidar com homens pequenos, superficiais, gordofóbicos e sem estilo como você. Tire o nome dela da sua boca nojenta”, escreveu um internauta no Twitter.