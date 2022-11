Liziane conta que dormiu com Lucas Souza e dá nota 7 para sexo com o militar

Ex-marido de Jojo Todynho não perdeu tempo e partiu para cima da ex-Fazenda, mesmo dizendo que eram só amigos

Liziane falou tudo em entrevista ao podcast ‘Chupim Metropolitana’, a musa não deixou de contar detalhes sobre sua noite com Lucas Souza e chegou a dar nota 7 para o militar. A ex-Fazenda ainda garantiu que não há possibilidade de que aconteça de novo, porque ela está em outra.

“Começa a beber e a calma toda foi… E foram as fotos que vocês viram. No dia seguinte eu falei com ele, quando a gente acordou… Opa…”, disparou ela, deixando evidente que eles dormiram juntos.

Liziane ainda disse que não pega o Lucas de novo. “Tomamos um suco juntos, mas eu tenho um combinado: Nunca mais eu pego de novo, porque foi moleque”, diz a musa, explicando que a nota do militar foi 7.