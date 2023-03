Livre, leve e solto: Jesus Luz curte noitada no Rio de Janeiro

No início desta semana, o gato reatou o seu relacionamento com a modelo Aline Campos, com quem ele tinha terminado a pouco tempo.

Amores, na noite de ontem (30), o gatíssimo DJ Jesus Luz foi visto curtindo horrores a noitada na Vitrinni lounge Beer. Ai que tudo! E ele não estava sozinho não, viu? O gato foi fotografado com ninguém menos que o promoter do local, o meu amigo Junior Cabral. Longe de mim fazer qualquer tipo de intriga, mas vale lembrar que o DJ, que havia se separado da modelo Aline Campos recentemente, reatou ainda essa semana o antigo relacionamento, com direito até a adoção de um novo pet, a Pandora.