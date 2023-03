Lívia Andrade é vítima de golpista em show de Coldplay

A apresentadora foi barrada na portaria do show ao ser identificada com ingressos falsos, os quais ela havia comprado de uma cambista.

Muito se engana quem acha que quem cai em golpe são apenas as pessoas leigas, afinal, até mesmo pessoas super bem instruídas como a apresentadora Lívia Andrade estão sujeitas a serem vítimas de tal crueldade.

Digo isso porque, nesse fim de semana, a loira passou uma vergonha daquelas ao tentar entrar no show do Coldplay e ser barrada na portaria com ingressos falsos.

A gata, que não havia se programado para assistir os astros britânicos, resolveu comprar 5 ingressos para o show de um cambista ou melhor um golpista que lhe vendeu ingressos falsos, isso porque os ingressos da bilheteria oficial já tinham sido esgotados.

Agora eu pergunto para vocês meus amores, se até mesmo a Lívia caiu em um golpe como esse, imaginas quantas pessoas esse golpista deve ter enganado.